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G7 позитивно відреагували на ідею передавати Україні заарештовані активи РФ, – Кулеба

15 травня, 2022 неділя
13:33
війна з Росією Дмитро Кулеба

Сьогодні, 15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України розповів про результати зустрічі з лідерами Великої сімки

Про це інформує у фейсбуці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба зауважив, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

"Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться... про сотні мільярдів євро", – прокоментував Дмитро Кулеба.

Також G7 підтвердила свою готовність взяти участь у відновленні України – реконструкції міст, та інфраструктури. 

Крім того, міністр закордонних справ України розповів про плани на сьогодні: "Вирушаю в Брюссель. Ми всі командно б’ємося за шостий санкційний пакет ЄС і нафтове ембарго в ньому".

  • 13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.

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ЄС
міністр закордонних справ України
G7
активи
Дмитро Кулеба
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