Західні партнери уже надали фінансову та військову допомоги Україні на понад $12 млрд, – Шмигаль

Про це під час брифінгу в рамках Конференції донорів для допомоги Україні, що відбувається у четвер, 5 травня, у Варшаві, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Від початку широкомасштабної війни Україна отримала понад 12 млрд доларів підтримки у вигляді озброєння і фінансової допомоги", - заявив Шмигаль.

Він подякував учасникам конференції за солідарність та підтримку України.

Голова українського уряду підкреслив, що Україна зараз проходить найскладніший етап своєї історії, але вірить у свою перемогу. Він закликав міжнародних партнерів активно підтримувати Україну.

У рамках конференції Прем’єр-міністр України познайомив міжнародних партнерів з фандрайзинговою платформою для відбудови для України (u24.gov.ua).

Також під час конференції Шмигаль заявив, що пропозиції країн щодо відновлення зруйнованих українських регіонів перевищили усі очікування України, але Київ чекає на подальші пропозиції патронату від зарубіжних партнерів. Зокрема, він повідомив, що Велика Британія погодилася опікуватися відновленням Київського регіону, Данія взяла під патронат Миколаїв, Швеція готова допомагати Одесі.

Як вже повідомлялось, на Міжнародній донорській конференції вдалося зібрати для України $6,5 млрд

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