На Міжнародній донорській конференції вдалося зібрали для України $6,5 млрд

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи із заключним словом на конференції, інформує "Європейська правда".

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд", - сказав політик.

Моравецький зазначив, що Польща додатково виділить 100 млн євро гуманітарної допомоги.

Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Повне ембарго на російські газ та нафту необхідне. І ми маємо забезпечити конфіскацію російських активів та федеральних резервів. Більше не може бути жодних табу. Кошти мають бути спрямовані на відновлення України", - сказав польський прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий виділити 200 млн євро на підтримку українців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів всередині країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb