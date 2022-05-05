На Міжнародній донорській конференції вдалося зібрали для України $6,5 млрд
Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, що постраждала від війни, зібрала $6,5 млрд
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи із заключним словом на конференції, інформує "Європейська правда".
"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд", - сказав політик.
Моравецький зазначив, що Польща додатково виділить 100 млн євро гуманітарної допомоги.
Він також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.
"Повне ембарго на російські газ та нафту необхідне. І ми маємо забезпечити конфіскацію російських активів та федеральних резервів. Більше не може бути жодних табу. Кошти мають бути спрямовані на відновлення України", - сказав польський прем'єр.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий виділити 200 млн євро на підтримку українців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів всередині країни.
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