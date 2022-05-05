ЄС надасть додаткові 200 млн євро на підтримку переселенців всередині України та ініціює масштабний проєкт відбудови та інвестицій

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції донорів для України.

"Сьогодні ми зібралися з чіткою метою: підтримати хоробрий народ України, який бореться з агресором і відстоює свою свободу. Зараз ми перебуваємо на 10-му тижні жорстокого вторгнення Росії. 10 тижнів, протягом яких Європейський Союз твердо стояв на боці України. Сьогодні Європейський Союз знову відповів на заклик підтримати Україну. Від імені Європейської комісії я пообіцяла 200 мільйонів євро для України. А минулого місяця під час заходу зібрали 9,1 мільярда євро для українців всередині та за межами України. Ми знаємо, що буде потрібно більше. І ми продовжимо відстоювати Україну", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.





У заяві також йдеться, що ЄС поєднує економічну підтримку із серією санкцій, покликаних вичерпати ресурси, використані Путіним для фінансування війни.

Зазначається, що Євросоюз вже виділила близько 4 мільярдів євро макрофінансової допомоги, гуманітарної допомоги та підтримки державам-членам, які приймають біженців з України.

Окрім цього, минулого місяця Європейська комісія скликала з Канадою глобальний захід, на якому було зібрано 9,1 мільярда євро на підтримку людей, які рятуються від бомб в Україні та за її межами.

Адже близько 8 мільйонів людей, дві третини з яких – діти, стали внутрішньо переміщеними особами з початку широкомасштабного вторгнення Путіна в Україну. Понад 5,3 мільйона людей виїхали з України, щоб шукати притулок в ЄС та сусідніх країнах.

Надалі Європейська комісія готова допомогти відновити країну після війни. Вчора президент фон дер Ляєн запропонувала розпочати роботу над амбітним пакетом відновлення. Це має принести величезні інвестиції, необхідні для відновлення, впровадження реформ і зробити Україну привабливим місцем для інвестицій

Нагадаємо, ініціаторами конференції виступили Польща і Швеція, щоб обговорити, як підтримати стійкість українського суспільства та задовольнити його потреби в довгостроковій перспективі, включно з фінансуванням майбутньої відбудови країни. Ця конференція розпочне серію майбутніх заходів з надання допомоги зруйнованій війною Україні в найближчі місяці.

Також сьогодні стало відомо, що Фінляндія виділить для України €70 млн та відправить додаткову військову техніку.

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