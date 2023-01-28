Про це сказав британський політолог, старший науковий співробітник Інституту безпеки й оборони Джеймс Шерр в етері Еспресо.

"Результат війни вирішується не співвідношенням ВВП, а конвертацією національних атрибутів, як моральних, так і матеріальних, у корисну силу. Путін вміє конвертувати атрибути Росії в корисну силу. Це коштує величезних грошей, і в майбутньому буде коштувати ще дорожче, тому що, роблячи це, він не тільки збіднює Росію, він руйнує її вщент. Він настільки зациклений на своїх цілях в Україні і проти Заходу, що не може втриматися, щоб не сказати, що він може бути готовий знищити Росію, щоб досягти цих цілей. Тому не варто недооцінювати рішучість цієї людини і людей навколо нього", - зазначив він.

Політолог зауважив, що настане мить, коли всі дії РФ дадуть тріщину, адже вона не загартована. Він додав, що невідомо, коли це станеться та хто збере Росію знову, тому що це буде початком іншої та тривожної драми. Джеймс Шерр вважає, що із цим не вдасться щось вдіяти, адже своїми воєнними цілями, методологією РФ призвела до ситуації, у якій є лише два варіанти: перемога або поразка.

"Не справа Заходу турбуватися про те, що станеться в Росії після її поразки. Завдання Заходу - турбуватися про те, щоб ми не програли. Це основне зараз. Адже колективному Заходу притаманно відволікатися на дуже цікаві питання, які, зрештою, мають другорядне значення. Ми перебуваємо в стані війни. На мій погляд, не тільки ви, але й ми також перебуваємо в стані війни, тож маємо зосередитися на тому, щоб її виграти. А потім нехай Росія сама про себе дбає. Щодо того, як довго вони зможуть і надалі продовжувати робити те, що вони роблять, я не знаю; є люди, більш обізнані з російською економікою, ніж я, які також визнають, що вони насправді не знають. Але підозрюю, що коли зміни настануть, вони не будуть поступовими, вони будуть раптовими, дуже різкими та несподіваними", - наголосив експерт.

22 січня ексрадник державного секретаря США Метью Брайза заявив, що тепер головною метою Путіна у війні проти України є вижити фізично та політично.

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