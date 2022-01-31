Захід затикає дірки в обороні України, які допустила Зе-влада, - Чорновол про загрозу вторгнення РФ

Про це вона сказала у програмі "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"У мене таке враження, що в питанні захисту України Захід тягне Зеленського на повідку. Інколи це просто абсурдні речі. В часи попередньої влади, кордон з Білоруссю був захищений краще. Наприклад, під Овручем стояв танковий батальйон. Перше, що зробив перший керівник Генштабу від Зеленського Хомчак - танковий батальйон прибрав", - заявила Чорновол.



Вона вважає, що коли Путін почав розміщати війська в Білорусі Зеленський нічого не робив, поки Захід не почав писати.



"(Прем'єр Великої Британії, ред.) Джонсон говорив, що є загроза Києву. І тільки зараз, в напрямку білоруського кордону над Києвом направлені підрозділи озброєні і ПТРК, і зенітно-ракетними комплексами. Далі Захід сказав Зеленському, що його оборонне відоммство закупляє ракети, але не закупляло пускові механізми", - додала екснардепка.



Вона звернула увагу на дії західних партнерів.



"Що зробив Захід? Відвантажив свої ПТРК, гранатомети і "Стінгери". Захід затикає діри, яка створила Зе-влада. Зараз, захист якось налагоджується плюс територіальна оборона плюс прийнято рішення, що в бригадах створрють підрозділи з танковою зброєю. Все це зараз іде, але я не знаю, щоб ми робили б, якби не Захід", - підсумувала Чорновол.

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