Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Якщо брати великі постачання, то це ЄС - 1 млн боєприпасів за 12 місяців. США за неповний минулий рік (з кінця квітня) - 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Якщо США збереже той темп, який є - мова буде йти про мінімум 2,5 млн боєприпасів на рік. Треба додати те, що Україна робить сама на закордонних потужностях, те, що замовляє окремо за власні кошти на інших підприємствах та інших країнах", - зазначив він.

Катков сказав, що все робиться для того, щоб Україна не мала браку боєприпасів - це потребує від союзників величезних зусиль.

"Артилерія у країнах НАТО декілька десятків років тому пішла на другий план. Зараз вони подивились на те, що таке реальна війна, а не конфлікт малої інтенсивності, на чому вони будували свій досвід. Реальна війна - артилерія тут відіграє першу скрипку і повернула собі офіційно звання "бога війни". Вони починають розкручувати маховик боєприпасної галузі та вкладати величезні кошти", - наголосив експерт.

Він нагадав, що там створюється система централізованої закупівлі боєприпасів для всього ЄС - а це три десятки країн.

"Це вкрай потужний шлях, тому що виробники цих боєприпасів починають інвестувати у розширення виробництва, розуміючи, що це плани на роки. Вони будуть із замовленнями і їх буде більше. Тим паче виробники артсистем починають розвивати виробництво, бо розуміють, що у них будуть ці артсистеми замовляти. Наприклад, французькі САУ Cesar, які планують збільшити виробництво систем кратно", - підсумував Катков