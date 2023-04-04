Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Захід зрозумів, що артилерія повернула собі статус "бога війни" - маховик галузі розкручується, - головред Defense Express Катков
Ексклюзив

Захід зрозумів, що артилерія повернула собі статус "бога війни" - маховик галузі розкручується, - головред Defense Express Катков

4 квітня, 2023 вiвторок
16:39
війна з Росією САУ Caesar

Країни Заходу починають розкручувати маховик боєприпасної галузі та вкладати величезні кошти - там зрозуміли, що артилерія грає першу роль у реальній війні

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Якщо брати великі постачання, то це ЄС - 1 млн боєприпасів за 12 місяців. США за неповний минулий рік (з кінця квітня) - 1,5 млн артилерійських боєприпасів. Якщо США збереже той темп, який є - мова буде йти про мінімум 2,5 млн боєприпасів на рік. Треба додати те, що Україна робить сама на закордонних потужностях, те, що замовляє окремо за власні кошти на інших підприємствах та інших країнах", - зазначив він.

Катков сказав, що все робиться для того, щоб Україна не мала браку боєприпасів - це потребує від союзників величезних зусиль.

"Артилерія у країнах НАТО декілька десятків років тому пішла на другий план. Зараз вони подивились на те, що таке реальна війна, а не конфлікт малої інтенсивності, на чому вони будували свій досвід. Реальна війна - артилерія тут відіграє першу скрипку і повернула собі офіційно звання "бога війни". Вони починають розкручувати маховик боєприпасної галузі та вкладати величезні кошти", - наголосив експерт.

Він нагадав, що там створюється система централізованої закупівлі боєприпасів для всього ЄС - а це три десятки країн.

"Це вкрай потужний шлях, тому що виробники цих боєприпасів починають інвестувати у розширення виробництва, розуміючи, що це плани на роки. Вони будуть із замовленнями і їх буде більше. Тим паче виробники артсистем починають розвивати виробництво, бо розуміють, що у них будуть ці артсистеми замовляти. Наприклад, французькі САУ Cesar, які планують збільшити виробництво систем кратно", - підсумував Катков

Світ
ЄС
зброя
НАТО
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Сергій Наєв
3 квітня, 2023 понедiлок
У ЗСУ відреагували на перевірку бойової готовності армії Білорусі
M142 HIMARS
3 квітня, 2023 понедiлок
Контрнаступ ЗСУ вже триває на окремих напрямках, - Згурець
Хто такий Владлєн Татарський
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 квітня, 2023 понедiлок
Хто такий Владлєн Татарський? І чому це сигнал Пригожину
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.9
    Купівля 36.9
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 квітня
17:24
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:14
на фото Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо
"Сподіваємося, що Вільнюський саміт наблизить Україну до вступу в Альянс": Зеленський привітав Фінляндію з членством у НАТО
17:05
Український фільм "Мавка. Лісова пісня" став лідером переглядів у Франції
16:57
Армія РФ обстріляла з "градів" Українськ на Донеччині: пошкоджено житлові будинки
16:51
аерозольні гранати К-51
РФ знову застосувала хімічну зброю на Донеччині
16:47
Через руйнування шлюзу на ставку в Краматорську підтоплено близько 260 житлових будинків
16:46
окупанти крим
На території Білорусі на навчаннях перебувають понад 4 тис. військових РФ, – ДПСУ
16:38
До 12 років за ґратами світить колаборантам, які очолювали Снігурівку під час тимчасової окупації
16:33
На Житомирщині прикордонники спіймали російського агента
16:29
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
В Енергодарі окупанти викрадають співробітників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, – ЦНС
16:23
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
У найближчі тижні ЗСУ почнуть випалювати російські тили, - військовий експерт Світан
16:22
Крим
У тимчасово окупованому Криму затримали пенсіонерку за проукраїнські написи на паркані
16:15
На Херсонщині виявили тіла трьох людей, які загинули внаслідок обстрілів восени минулого року
16:11
Іран
У США обговорюють імовірність послаблення санкцій проти Ірану в обмін на замороження ядерної програми, - Axios
16:04
Китай
Китай заявив про готовність взаємодіяти з ЄС задля політичного врегулювання "кризи в Україні"
16:02
OPINION
Володимир Гевко
Війна люструвала багатьох старих кумирів
15:57
Оновлено
Фінляндія НАТО
Офіційно. Фінляндія стала 31-м членом НАТО: глава МЗС Гаавісто передав США документи про прийом країни
15:41
МіГ-29
МіГи суттєво посилять нашу оборону, але стратегічна мета - перехід на сучасні авіаплатформи, - Резніков
15:18
Китайська валюта вперше стала найбільш вживаною у РФ, посунувши долар, – Bloomberg
15:11
Ексклюзив
Бахмут
В районі міської ради Бахмута йдуть важкі бої, - командир підрозділу розвідників Terra Волохов
15:11
Михайло Фрідман
Велика Британія зняла з російського олігарха Фрідмана частину звинувачень, - FT
15:00
мовлення 5 каналу, Прямого та "Еспресо"
Відключення телеканалу "Еспресо" з Т2: Україна вже рік крокує в протилежний бік від демократії та свободи слова
14:52
TikTok
У Британії TikTok оштрафували на $15,8 млн за зловживання персональними даними дітей
14:50
санкції проти Росії
Норвегія приєдналася до 10-го пакету санкцій ЄС проти РФ
14:50
Вийшов трейлер другої частини анімаційного фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту"
14:48
Росіяни обстріляли Торецьк
Росіяни обстріляли Торецьк: загинули двоє працівників шахти
14:47
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ
14:41
На кладовищі поблизу тимчасово окупованого Маріуполя виявили сектор свіжих поховань, - міськрада
14:32
священник
Благословляв російських військових під час окупації Харківщини: СБУ викрила священника-колаборанта
14:29
Дмитро Пєсков
У Кремлі вступ Фінляндії до НАТО назвали зазіханням на безпеку Росії
14:20
Відкритий лист телеканалу ЕСПРЕСО до Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Національної ради України з питань телебачення
14:20
зона
Росіянин отримав понад шість років колонії за "спробу вступити до ЗСУ"
14:20
погода
На сході тепло, а на заході - морози: прогноз погоди на 5 квітня від Наталки Діденко
14:16
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Лукашенко перетворює Білорусь на ціль для НАТО, - дипломат Хара
14:12
Депутати Кам'янця-Подільського у зверненні закликали владу заборонити УПЦ МП
14:09
OPINION
Павло Клімкін
Путін заштовхує Росію в Євразію
13:56
На Херсонщину прибули генератори та інша гуманітарна допомога від Саудівської Аравії
13:54
Єнс Столтенберг
Вступ Фінляндії до НАТО став наслідком дій Росії, а не навпаки, - генсек Столтенберг
13:43
паспорт РФ
Окупанти на Запоріжжі не допускають до посівної аграріїв без паспорта РФ, - ЦНС
13:42
Найбільша у світі база причетних до російської війни: НАЗК ідентифікувало 24 тис. спонсорів агресора
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV