Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Російські пропагандисти заявляли, що Україна нібито не може перемогти РФ на полі бою та вдаєтья до провокацій і терору. За їхніми словами, "обстрілюючи ЗАЕС, Україна намагається шантажувати світ ядерною катастрофою та постійно утримувати високий градус напруженості".

Ще одним фейком РФ є те, що для демонстрації ефективної підтримки з боку Заходу українці начебто зімітували великий контрнаступ і здійснили кілька фейкових ударів на Півдні, проте зазнали значних втрат у техніці й особовому складі.

Також окупанти брехали, що західна зброя не відіграла важливої ролі у війні, а Захід скорочує постачання озброєння Україні, обмежують інші види допомоги, сподіваючись на зменшення цін на російські енергоресурси.

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