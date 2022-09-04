"Західна зброя не допомагає Україні", "контрнаступ ЗСУ зазнав поразки": Центр при РНБО назвав фейки РФ за тиждень
Цього тижня РФ брехала, що зброя Заходу не допомагає ЗСУ й вони несуть значні втрати, а Україна погрожує ядерною катастрофою
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
Російські пропагандисти заявляли, що Україна нібито не може перемогти РФ на полі бою та вдаєтья до провокацій і терору. За їхніми словами, "обстрілюючи ЗАЕС, Україна намагається шантажувати світ ядерною катастрофою та постійно утримувати високий градус напруженості".
Ще одним фейком РФ є те, що для демонстрації ефективної підтримки з боку Заходу українці начебто зімітували великий контрнаступ і здійснили кілька фейкових ударів на Півдні, проте зазнали значних втрат у техніці й особовому складі.
Також окупанти брехали, що західна зброя не відіграла важливої ролі у війні, а Захід скорочує постачання озброєння Україні, обмежують інші види допомоги, сподіваючись на зменшення цін на російські енергоресурси.
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