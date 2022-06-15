Про це повідомляє CNN.

За інформацією американського телеканалу, західні союзники розглядають три можливі сценарії розвитку війни в Україні.

Перший - Росія може продовжувати розвивати успіх в Луганській та Донецькій областях.

Другий - бойові дії можуть зайти в глухий кут, а війна тягтиметься місяцями чи роками, що призведе до величезних втрат з обох сторін і кризи, яка повільно розвиватиметься та буде знекровлювати світову економіку.

Найменш імовірним вважають третій сценарій, за якого Росія може переоцінити свої військові цілі та після певних досягнень оголосити, що вона досягла перемоги.

Аналітики побоюються - якщо Росії вдасться закріпитися на сході України, Володимир Путін може використати окуповані території, як плацдарм для подальшого просування в Україну.

Наразі західні чиновники вважають, що РФ перебуває у більш вигідному становищі на сході, завдяки чисельній перевазі. Водночас вони зазначають, що подальші успіхи РФ не є очевидними.

Бої на лінії фронту переросли у війну на виснаження, вирішальне значення у якій грає артилерія. Обидві сторони зазнали величезних втрат і стикаються з потенційною нестачею живої сили.

За оцінками американської розвідки, Росія втратила близько третини своїх сухопутних сил, але попри це, намагатиметься досягти мети без повної мобілізації, яка є політично небезпечним кроком, якого Путін досі не хотів робити.

Співрозмовник CNN у НАТО підкреслив, що стратегічні цілі Путіна щодо України не змінилися.

Він вірить, що врешті встановить контроль над значною частиною України, або принаймні досягне певної форми політичного впливу на країну.

Зрештою на Заході переконані, що саме зараз настав переломний момент у війні.

"Я думаю, що ось-ось дійде до того, що та чи інша сторона досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська і Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть втримати оборону, за такої кількості сил противника, це матиме вирішальне значення", – сказав інший високопосадовець НАТО.

15 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що противник зосередився на наступі на Слов’янськ, просувається у напрямку Краснопілля та штурмує Врубівку, Сєверодонецьк і Тошківку.

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