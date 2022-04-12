Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 2 авто, 3 артсистеми, 1 гвинтокрил та 2 БПЛА, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - йдеться у повідомленні.

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