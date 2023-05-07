Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
Українська армія, яка за минулий рік стала найбільшою в Європі військовою силою, вже перевищує стандарти НАТО
Про це депутат Європейського парламенту від Литви Андрюс Кубілюс заявив в етері національного телевізійного марафону "Єдині новини"
“Я вважаю, що Україна перевищує усі стандарти НАТО. Ви довели за минулий рік, що українська військова сила за допомогою західного озброєння є найбільшою силою на всьому демократичному європейському континенті”, - наголосив політик.
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За його словами, зараз вже постає питання не про те, чи відповідає Україна стандартам НАТО, а чи відповідають стандарту, який показує Україна, інші країни блоку.
“Для нас абсолютно зрозуміло, що не тільки для України потрібно, щоб вона стала членом НАТО, для того, щоб отримати гарантії безпеки, але й для самого блоку дуже потрібно, щоб Україна якнайшвидше стала членом альянсу. Тому що ваш досвід і військова сила допомогла б стати НАТО сильнішим”, - додав Кубілюс.
- Нагадаємо, прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що на саміті НАТО у липні у Вільнюсі Україна очікує почути, коли зможе стати членом Альянсу.
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