Зеленський у Гельсінкі: не бачу перешкод прийняти рішення про алгоритм вступу України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча через війну Україна наразі не може вступити до НАТО, він не бачить проблем та перешкод, аби прийняти рішення про алгоритм вступу
Про це він сказав під час пресконференції у Гельсінкі.
Зеленський побажав Швеції скоріше завершити свій шлях до вступу в Альянс та зазначив, що в НАТО має стати 33 країни-члени - разом з Україною та Швецією.
"Я щиро бажаю Швеції завершити шлях до Альянсу скоріше, разом з вами НАТО складатиметься з 32 країн. А Україна стане 33 членом. Ми розуміємо, що у часи агресії не є можливим країні приєднатися до Альянсу, але немає проблем і перешкод прийняти політичне рішення щодо алгоритму нашого приєднання до НАТО", - сказав глава держави.
Зеленський також наголосив, що необхідно навчити Москву поважати міжнародно визнані державні кордони.
"Якщо ми це зробимо зараз, то зробимо вже назавжди", - відзначив він.
- У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Фінляндії. Із колегою Саулі Нііністьо він обговорив питання посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
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