Про це він сказав під час пресконференції у Гельсінкі.

Зеленський побажав Швеції скоріше завершити свій шлях до вступу в Альянс та зазначив, що в НАТО має стати 33 країни-члени - разом з Україною та Швецією.

"Я щиро бажаю Швеції завершити шлях до Альянсу скоріше, разом з вами НАТО складатиметься з 32 країн. А Україна стане 33 членом. Ми розуміємо, що у часи агресії не є можливим країні приєднатися до Альянсу, але немає проблем і перешкод прийняти політичне рішення щодо алгоритму нашого приєднання до НАТО", - сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що необхідно навчити Москву поважати міжнародно визнані державні кордони.

"Якщо ми це зробимо зараз, то зробимо вже назавжди", - відзначив він.