Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Захисники України відбили атаки загарбників у районах 14 міст та сіл

Захисники України відбили атаки загарбників у районах 14 міст та сіл

11 листопада, 2022 п'ятниця
08:35
війна з Росією ЗСУ

Протягом 10 листопада окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте ЗСУ відбили атаки РФ у районах 14 населених пунктів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 листопада.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Проте ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом 10 листопада російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних безпілотників з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське
  • на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ
  • на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір’я, Степове та Шевченко

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.

  • Українське військо продовжує наступати на Херсонському напрямку. За 9 листопада звільнено 12 населених пунктів області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
Луганщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Мар’їнка
Рівненщина
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
новини Волині
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Микола Патрушев
10 листопада, 2022 четвер
Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад, - експерт - міжнародник Данилов
Окупанти, Херсон, Херсонщина
10 листопада, 2022 четвер
Окупанти припинили "евакуацію" населення Херсона, - Генштаб
Петро Порошенко
9 листопада, 2022 середа
Порошенко привітав ЗСУ зі звільненням Снігурівки і познущався з Путіна
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
08:52
Ексклюзив
Антонівський міст
Антонівський міст стоїть, але ЗСУ контролюють усі переправи біля нього, - голова Херсонської облради
08:45
Донеччина, Торецьк
На деокупованих територіях Донеччини виявили тіла ще 6 загиблих від рук росіян українців
08:26
OPINION
Микола Княжицький
Чого не врахував Путін, коли приймав рішення про повномасштабне вторгнення?
08:20
Оновлено
Нічний обстріл миколаєва
Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва, є загиблі й поранені
08:02
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині
Три громади Нікопольщини вночі опинилися під вогнем "градів" та важкої артилерії ворога
07:46
російські окупанти
У Зеленівці окупанти заборонили місцевим переміщатися по селищу та обладнують рубежі, а також мінують дороги та інфраструктуру Херсонщини, - Генштаб
07:29
гелікоптер Ка-52
ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога й позиції ЗРК, а також збили гелікоптер Ка-52
07:09
ЗСУ
ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку за 9 листопада
07:00
Рамштайн-3
Сьомий "Рамштайн" пройде наступного тижня, - Пентагон
06:40
ЗСУ
ISW: Перемога на Херсонщині не буде останньою, ЗСУ можуть продовжити контрнаступ узимку
06:00
Михайло Мудрик
"Арсенал" запропонував 60 млн євро за Мудрика, - ЗМІ
05:56
США, Південна Корея
Сполучені Штати закуплять у Південної Кореї артилерійські боєприпаси для України, - WSJ
05:33
Starlink
Україна попросить партнерів про допомогу для оплати роботи Starlink, - Резніков
05:12
Закарпатський легіон на Херсонщині
"Для нас будь-яка погода – льотна! Усім продуктивного дня!": як в міноборони РФ уникнули подробиць про ситуацію на Херсонщині
04:42
Вибух
РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області
04:32
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії, - ОК "Південь"
03:54
ЗСУ
На південному фронті артилерія ЗСУ нищить логістику і систему управління окупантів
03:39
Нікополь, Дніпропетровщина
Росія обстріляла з "градів" Дніпропетровську область, постраждала 10-річна дитина
03:27
Окупанти, Херсон, Херсонщина
ЗСУ просуваються, а окупанти екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро, - ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині
03:10
Оновлено
Харків. Ілюстрація
У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
02:01
Василь Ломаченко
Не дуже розумію Ломаченка. Не можу знайти логіку, - олімпійський чемпіон Беленюк
01:31
Олексій Резніков
Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, щоб покинути Херсон
01:24
Конгрес США
Вибори у США: контроль над сенатом залежить від результатів у трьох штатах
01:00
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця після 12-го туру чемпіонату України з футболу
00:43
Стремоусов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 листопада
00:39
росія прапор занепад
США більше не розглядають Росію як країну з ринковою економікою
00:22
Кріштіану Роналду
МЮ без Роналду вибив "Астон Віллу" з Кубка Ліги
00:10
Польща
У Варшаві побоюються провокацій щодо біженців з України на День незалежності Польщі 11 листопада
2022, четвер
10 листопада
23:58
старлінки
Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду
23:49
Окупанти, Херсон, Херсонщина
В районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто, - ГУР
23:45
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: результати всіх матчів 12-го туру
23:36
Близько пів сотні вибухів: росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині
23:32
Франція
У Франції прогнозують тривалу "військову конфронтацію" у світі, спричинену агресією Росії
23:09
наступ ЗСУ
Поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи
22:58
Amnesty International
Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності - звіт
22:49
Володимир Зеленський
Українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами, - Зеленський
22:47
Ганна Маляр
Населений пункт вважається звільненим, тільки коли ЗСУ в ньому повністю закріплюються, - Маляр
22:29
Ексклюзив
гаубиця FH-70
На Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ, - херсонський політолог Молчанов
22:20
школа, учні
У київських державних школах і дитсадках повністю виключили російську мову з навчальних програм
22:16
Володимир Зеленський
На Півдні звільнено вже 41 населений пункт, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV