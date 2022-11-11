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ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку за 9 листопада

11 листопада, 2022 п'ятниця
07:09
війна з Росією ЗСУ

Українське військо продовжує наступати на Херсонському напрямку. За 9 листопада звільнено 12 населених пунктів області

Про це пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 листопада.

Так, у ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

"Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом", - наголошують у Генштабі.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".
  • Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою. Експерти зазначали, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.
  • 10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцький зауважив, що в районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто. А міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на тому, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.
  • Вночі на 11 листопада в ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

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ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
деокупація України
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