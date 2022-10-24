Заходу не варто сподіватись на швидке виснаження Росії – МЗС Латвії

Про це на Латвійському телебаченні заявив міністр іноземних справ Латвії Едгар Ринкевич, передає Delfi.

Міністр зазначив, що зараз важливо виявити не тільки військову, але й фінансову допомогу, щоб допомогти Україні "перезимувати" і відновити в значній мірі зруйновану Росією інфраструктуру. Між тим Росія сподівається на "втому" Заходу, в тому числі намагаючись негативно впливати на громадську думку.

Крім того, глава МЗС Латвії вважає, що дзвінки міністра оборони Росії Сергія Шойгу міністрам оборони кількох країн для того, щоб звинуватити Україну в нібито намірах застосувати "брудну бомбу" можуть говорити про можливу підготовку РФ до провокацій або спробу відвернути увагу від атак на цивільну інфраструктуру. України.

Він також вважає, що від Росії можна очікувати на будь-які сценарії дій розвитку подій, знаючи, що ситуація навколо Херсона складається несприятливо для країни-агресора.

Крім того, Рінкевич сказав, що Китай просто спостерігає за тим, що відбувається, і діє стримано, не поспішаючи всіляко підтримувати РФ. На його думку, результат війни загалом матиме велике значення для міжнародної політики та того, як можуть діяти країни з геополітичними амбіціями.

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