English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Заходу не варто сподіватись на швидке виснаження Росії – МЗС Латвії

Заходу не варто сподіватись на швидке виснаження Росії – МЗС Латвії

24 жовтня, 2022 понедiлок
12:50
Світ Едгар Ринкевич

Заходу не варто розслаблятись в наданні допомоги Україні, адже Росія ще має достатньо ресурсів для ведення тривалих воєн

Про це на Латвійському телебаченні заявив міністр іноземних справ Латвії Едгар Ринкевич, передає Delfi.

Міністр зазначив, що зараз важливо виявити не тільки військову, але й фінансову допомогу, щоб допомогти Україні "перезимувати" і відновити в значній мірі зруйновану Росією інфраструктуру. Між тим Росія сподівається на "втому" Заходу, в тому числі намагаючись негативно впливати на громадську думку.

Крім того, глава МЗС Латвії вважає, що дзвінки міністра оборони Росії Сергія Шойгу міністрам оборони кількох країн для того, щоб звинуватити Україну в нібито намірах застосувати "брудну бомбу" можуть говорити про можливу підготовку РФ до провокацій або спробу відвернути увагу від атак на цивільну інфраструктуру. України.

Він також вважає, що від Росії можна очікувати на будь-які сценарії дій розвитку подій, знаючи, що ситуація навколо Херсона складається несприятливо для країни-агресора.

Крім того, Рінкевич сказав, що Китай просто спостерігає за тим, що відбувається, і діє стримано, не поспішаючи всіляко підтримувати РФ. На його думку, результат війни загалом матиме велике значення для міжнародної політики та того, як можуть діяти країни з геополітичними амбіціями.

  • Як ми писали раніше, країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання
  • НАТО найближчими днями передасть Україні системи боротьби з дронами

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Новини
Україна
Латвія
Захід
війна з Росією
Читайте також:
Сергій Шойгу
24 жовтня, 2022 понедiлок
В ISW сказали, навіщо Шойгу дзвонив країнам НАТО і звинувачував Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
22 жовтня, 2022 субота
Сі Цзіньпін вимагає від Путіна прискорити капітуляцію України, - Портников
22 жовтня, 2022 субота
"Якщо ти вдариш по Банковій - буде удар по тому, де ти знаходишся": Зеленський попередив Путіна
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.66
  • EUR
    Купівля 38.32
    Продаж 39.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 жовтня
13:01
онячне затемнення
Завтра відбудеться сонячне затемнення: синоптик розповів, о котрій його можна побачити
12:52
Однією з причин падіння літака в Іркутську назвали отруєння пілотів азотом, - росЗМІ
12:34
На фото: кадр з фільму "Як там Катя?"
Український фільм "Як там Катя?" переміг на кінофестивалі у Люксембурзі
12:26
Russia Today
Російського пропагандиста, який закликав топити українських дітей, звільнили з Russia Today
12:20
хабар
У Кривому Розі за 15 тисяч доларів вивозили за кордон чоловіків-ухилянтів
12:19
Європа готова перезимувати без російського газу - єврокомісарка з енергетики
12:15
Кіліан Мбаппе, ПСЖ
У Франції оприлюднили умови контракту Мбаппе з ПСЖ, який став рекордним у спорті
12:02
OPINION
Сергій Марченко
Богуслаєв: де шукати зрадника?
12:00
PR
Тепер українці при оформленні страховки можуть задонатити на ЗСУ — повідомляє hotline.finance
11:38
Ілон Маск
Starlink в Україні працюватиме, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати, - Маск
11:29
На фото: Монатік
"Так рідко бачимось": Монатік на концерті у Мадриді зустрівся з синами, які через війну живуть в Іспанії
11:28
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер назвав справжню причину відмови Ф'юрі від бою з Усиком
11:16
США не можуть надавати іншим країнам необмежену допомогу, – американська конгресвумен Мейс
11:15
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається вийти на околиці Бахмута, - Згурець
11:00
світло
У Києві та ще семи областях сьогодні відключатимуть світло
10:56
Україна - Ірландія, Ліга націй
Гендиректор "Шахтаря" вимагає віддати Україні місце Ірану на ЧС-2022 з футболу
10:43
Ексклюзив
У Херсоні залишаються специфічні війська росіян, - генерал-майор СБУ Ягун
10:42
Розпочалася робота над новим фільмом по франшизі "Зоряні війни"
Розпочалася робота над новим фільмом по франшизі "Зоряні війни", - ЗМІ
10:38
Ексклюзив
гаубиця FH-70
На Харківщині погодні умови зменшують можливості руху ЗСУ, але просування є, - командир взводу ТрО Васильчук
10:30
У ГУР заперечили, що окупанти тікають з Херсона: вони готуються до оборони
10:27
ЗСУ
Буданов спрогнозував, коли буде звільнено Херсон та як найближчим часом розгортатимуться події на фронті
10:25
В’ячеслав та Олександр Богуслаєві
СБУ поширила докази співпраці президента Мотор Січі Богуслаєва з Росією
10:25
Інфографіка
Курс валют сьогодні: вартість долара, євро та злотого
10:03
Інфографіка
РФ втратила
РФ втратила 470 солдатів, 11 ББМ та 9 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
10:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Росіяни думають, що створюють колапс, а насправді переводять нас на найновіші технології
09:46
Ексклюзив
Ворог чіпляється за Снігурівку тому, що це стратегічна висота, - пресофіцер Миколаївської ОВА
09:44
На фото: виступ Вєрки Сердючки на весіллі
Вєрка Сердючка у Львові заспівала російськомовні пісні
09:43
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
УПЛ: результати та розклад трансляцій усіх матчів 9-го туру
09:43
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини: пошкоджені лінія електропередачі, будинки й заклад освіти
09:35
росія ядерна зброя
Загроза ядерного удару РФ реальна, але вона така сама, як була вісім місяців чи два роки тому, - Буданов
09:35
Укренерго
"Ми далекі від апокаліптичного сценарію": голова Укренерго про ризики довготривалих відключень світла
09:15
Донеччина, Торецьк
За добу на Донеччині від рук окупантів загинуло 6 цивільних
09:03
Держдеп США
США, Велика Британія та Франція відкидають заяви Шойгу щодо можливого використання Україною "брудної бомби"
09:00
Білорусь солдати
Буданов оцінив загрозу нападу з Білорусі на Волинь та повторного наступу на Київ
08:57
російський окупант
Росіяни завдали 2 ракетних і 28 авіаційних ударів, а також здійснили 65 обстрілів з РСЗВ по Україні за добу
08:46
білоруські військові лукашенко
У Білорусі збирають інформацію про потенційних призовників, – Генштаб
08:43
Ексклюзив
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Спорудження мосту
08:33
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Британська розвідка попередила про додаткову загрозу, яку несуть іранські дрони
08:28
втрати рф
Генштаб підтвердив знищення трьох ворожих БМ-21 "Град" та евакуацію 70 поранених окупантів на Запоріжжі
08:22
Катастрофа військового літака у Єйську
У Росії заявили, що винищувач в Єйську впав через потрапляння пташок у двигун
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV