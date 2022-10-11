Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили Росії, а до цього – повітряне угруповання росіян в Сирії. Закидати ракетами об’єкти цивільної інфраструктури – це його стиль. Він знає, що літаки летять і з них можна скидати ракети. От, власне, цим вони та займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Україні мають якесь значення і начебто показують якісь результати”, – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що подібну тактику воєнних злочинів проти мирного населення армія РФ використовувала в Сирії.

"Це, безумовно, спроба залякування. Ракетні удари по центру Києва, біля пам’ятника Грушевському чи Будинку Центральної Ради, це не стратегічні об’єкти. Крім того, міф про високоточну зброю РФ може бути вкотре зруйнований, тому що ми бачимо, куди влучають російські ракети, зокрема це дитячі майданчики та вулиці. Ракетні удари у години пік по густонаселених містах – це терористичний акт", – додав Юсов.