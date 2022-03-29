Закидають переховування українських військових: на Запоріжжі окупанти викрали журналістку

Про це повідомив кореспондент "1+1" Яків Носков у "Фейсбуці".



"Окупанти взяли її у рідній Розівці. Дівчина залишилась там через необхідність наглядати за старою бабусею. Ірі закидають підтримку й переховування українських військових", – написав він.



За його інформацією, Ірину Дубченко вивезли в Донецьк.



"Іру здали місцеві. Наразі її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій". Маленьку доньку за кілька днів до того дівчина встигла відправити до батьків у Запоріжжя", – повідомив Носков.

Ірина Дубченко працювала у різних всеукраїнських та запорізьких ЗМІ. Серед них – газета "Субота-плюс", інформаційні сайти "Репортер", Depo.ua, а також інформаційне агентство УНІАН.



Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрали начальницю управління освіти.