Закидають переховування українських військових: на Запоріжжі окупанти викрали журналістку
Окупанти викрали журналістку Ірину Дубченко у Розівці, що на Запоріжжі
Про це повідомив кореспондент "1+1" Яків Носков у "Фейсбуці".
"Окупанти взяли її у рідній Розівці. Дівчина залишилась там через необхідність наглядати за старою бабусею. Ірі закидають підтримку й переховування українських військових", – написав він.
За його інформацією, Ірину Дубченко вивезли в Донецьк.
"Іру здали місцеві. Наразі її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій". Маленьку доньку за кілька днів до того дівчина встигла відправити до батьків у Запоріжжя", – повідомив Носков.
Ірина Дубченко працювала у різних всеукраїнських та запорізьких ЗМІ. Серед них – газета "Субота-плюс", інформаційні сайти "Репортер", Depo.ua, а також інформаційне агентство УНІАН.
Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрали начальницю управління освіти.
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