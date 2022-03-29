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Головна війна з Росією Закидають переховування українських військових: на Запоріжжі окупанти викрали журналістку

Закидають переховування українських військових: на Запоріжжі окупанти викрали журналістку

29 березня, 2022 вiвторок
12:08
війна з Росією окупанти

Окупанти викрали журналістку Ірину Дубченко у Розівці, що на Запоріжжі

Про це повідомив кореспондент "1+1" Яків Носков у "Фейсбуці".

"Окупанти взяли її у рідній Розівці. Дівчина залишилась там через необхідність наглядати за старою бабусею. Ірі закидають підтримку й переховування українських військових", – написав він.

За його інформацією, Ірину Дубченко вивезли в Донецьк.

"Іру здали місцеві. Наразі її вивезли в Донецьк для проведення "слідчих дій". Маленьку доньку за кілька днів до того дівчина встигла відправити до батьків у Запоріжжя", – повідомив Носков.

Ірина Дубченко працювала у різних всеукраїнських та запорізьких ЗМІ. Серед них – газета "Субота-плюс", інформаційні сайти "Репортер", Depo.ua, а також інформаційне агентство УНІАН.


Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрали начальницю управління освіти.

журналісти
викрадення
окупанти
Запорізька область
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