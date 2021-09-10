Закінчився термін придатності: у Великобританії викинуть 800 тис. доз вакцини AstraZeneca

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначено, що дана партія була призначена для вакцинації молодого населення країни.

Однак випадки утворення тромбів після щеплення AstraZeneca серед молоді викликало занепокоєння в уряду, який рекомендував даній групі населення утриматися від вакцинації цим препаратом.



"Ми засмучені, тому що знаємо, що вони потрібні країнам третього світу, а ми викидаємо їх у відро для сміття", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що медики неодноразово зверталися до влади з проханням перенаправити вакцини до інших країн, яким критично необхідні препарати від коронавірусу.