Закінчився термін придатності: у Великобританії викинуть 800 тис. доз вакцини AstraZeneca
У Великобританії викинуть 800 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca через те, що термін дії препарату закінчився у серпні
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначено, що дана партія була призначена для вакцинації молодого населення країни.
Однак випадки утворення тромбів після щеплення AstraZeneca серед молоді викликало занепокоєння в уряду, який рекомендував даній групі населення утриматися від вакцинації цим препаратом.
"Ми засмучені, тому що знаємо, що вони потрібні країнам третього світу, а ми викидаємо їх у відро для сміття", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що медики неодноразово зверталися до влади з проханням перенаправити вакцини до інших країн, яким критично необхідні препарати від коронавірусу.
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