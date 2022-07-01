Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Відсьогодні абітурієнти можуть подати документи у профтехи.

"Для навчання на бюджеті області виділили понад 87 тис. місць. Як і в попередні роки, вступники можуть розраховувати на безоплатне навчання та стипендію (нині вона становить 1250 грн).

Станом на кінець червня регіональне замовлення на кваліфікованих робітників затверджено у 23 регіонах обсягом 87 111 місць. Поки не маємо рішень щодо закладів у Луганській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше місць на бюджеті за спеціальностями:

верстатник деревообробних верстатів;

верстатник широкого профілю;

зварник;

монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;

монтажник систем утеплення будівель;

монтер колії;

налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;

помічник машиніста тепловоза;

помічник машиніста електровоза;

слюсар із механоскладальних робіт;

слюсар-ремонтник;

токар;

фрезерувальник.

Зарахування здійснюється за результатами конкурсного відбору, співбесіди, середнього балу шкільного свідоцтва або вступних випробувань. Для вступу необхідні документи:

заява;

свідоцтво про базову або загальну середню освіту;

медична довідка;

6 фотокарток 3*4 (кількість може змінюватися закладом);

копії документів, що дають право на пільги (за наявності);

пред'явити документ, що підтверджує громадянство, особу чи її спеціальний статус.

Додаткова інформація на сайті МОН в розділі "Вступ 2022: Профосвіта".

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