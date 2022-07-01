Заклади профосвіти почали приймати документи вступників
1 липня заклади професійної освіти розпочали приймання документів для вступу. Подати заявку можна до 1 жовтня
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Відсьогодні абітурієнти можуть подати документи у профтехи.
"Для навчання на бюджеті області виділили понад 87 тис. місць. Як і в попередні роки, вступники можуть розраховувати на безоплатне навчання та стипендію (нині вона становить 1250 грн).
Станом на кінець червня регіональне замовлення на кваліфікованих робітників затверджено у 23 регіонах обсягом 87 111 місць. Поки не маємо рішень щодо закладів у Луганській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.
Найбільше місць на бюджеті за спеціальностями:
- верстатник деревообробних верстатів;
- верстатник широкого профілю;
- зварник;
- монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;
- монтажник систем утеплення будівель;
- монтер колії;
- налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;
- помічник машиніста тепловоза;
- помічник машиніста електровоза;
- слюсар із механоскладальних робіт;
- слюсар-ремонтник;
- токар;
- фрезерувальник.
Зарахування здійснюється за результатами конкурсного відбору, співбесіди, середнього балу шкільного свідоцтва або вступних випробувань. Для вступу необхідні документи:
- заява;
- свідоцтво про базову або загальну середню освіту;
- медична довідка;
- 6 фотокарток 3*4 (кількість може змінюватися закладом);
- копії документів, що дають право на пільги (за наявності);
- пред'явити документ, що підтверджує громадянство, особу чи її спеціальний статус.
Додаткова інформація на сайті МОН в розділі "Вступ 2022: Профосвіта".
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