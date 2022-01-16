"Закликаємо Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час". Заява української інтелігенції

Документ відкритий до підписання, передає Еспресо.TV.



Повний текст заяви



"Ми, представники незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України, вважаємо за необхідне висловитися стосовно внутрішньополітичної ситуації, що складається навколо кримінального переслідування Петра Порошенка. Не перебираючи на себе права на надання юридичної чи моральної оцінки, водночас вважаємо за абсолютно необхідне звернути увагу політичних еліт та широких верств громадськості на стратегічний аспект цієї справи.



Сьогодні Україна переживає масштабну комплексну кризу. Ми маємо найбільший рівень загроз національній безпеці, починаючи з 2014 року. Велике угруповання російських військ скупчено біля наших кордонів у бойовій готовності. Увага всього світу прикута до загрози масштабного російського вторгнення в Україну. Рівень міжнародної напруги є найбільшим з часів Холодної війни. Країні загрожує глибока енергетична криза. Все це відбувається на тлі незгасної епідемії коронавірусу та занадто повільного економічного відновлення. Рівень довіри громадян до багатьох базових державних інституцій сягає історичного мінімуму.



На цьому загрозливому тлі керівна політична сила вдається до недалекоглядних кроків, які суттєво збільшують стратегічні ризики для країни, відкидаючи віковічну істину потреби у національному єднанні перед обличчям агресора та в умовах кризи.



В нинішніх умовах Україну може врятувати лише внутрішньополітична єдність, коли всі громадяни, незалежно від ідеологічних та політичних уподобань, згуртуються, щоб вистояти у масштабній кризі. Всі політичні еліти мусять співпрацювати, забувши про суперечності та взаємні образи, задля згуртування суспільства та зменшення ризиків і загроз, що нависли над країною. Прийде мирна доба перемоги, і суспільство допоможе його очільникам не забути своїх героїв і зрадників. До перемоги можна дістатися лише разом. А в гіршому випадку українським політикам просто не буде що ділити.



Дії нинішньої української влади, що безпосередньо спрямовані на розкол суспільства та збільшення температури внутрішнього політичного протистояння, можуть мати надзвичайно руйнівний характер для української державності.



Ми закликаємо президента України Володимира Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час, а всіх політиків та громадян співпрацювати задля національного єднання, збільшення стійкості України, протистояння загрозам та подолання кризи".



Звернення наразі підписали:



Євген Бистрицький, філософ, Виборча рада UA

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ

Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва

Володимир Кіпень, голова Донецького Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи

Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олександр Соколовський, засновник групи компаній "Текстиль-Контакт"

Анатолій Негрійко, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ, співголова Ради Реанімаційного пакету реформ

Остап Стасів, Голова ГО "Відкритий Університет Майдану" (ВУМ)

Йосиф Зісельс, Співпрезидент Вааду України, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, учасник ініціативної групи “Першого грудня”

Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Ярослав Яцків, академік НАН України,учасник Ініціативної групи “Першого грудня”

Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, письменник

Локтєв Вадим, академік НАНУ

Валерій Ящук,. доктор фізико-математичних наук, академік АН Вищої школи України

Сергій Рябченко, професор, фізик, член-кореспондент НАН України

Михайло Гончар, радник Секретаря РНБО України (1996-2000)

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор політології Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Володимир Перехрест, доцент, математик, ДНУ ім О.Гончара

Наталія Павліха, доктор економічних наук, професор, ВНУ імені Лесі Українки, Голова ГО «Інститут транскордонних ініціатив»

Олександр Габович, фізик, Національна академія наук України

Микола Харченко, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України

Віктор Грінченко, академік НАН України

Олег Лаврентович, доктор фізико-математичних наук

Іван Ясковець, доктор фізико-математичних наук, Національна академія наук України

Юрій Джежеря, доктор фізико-математичних наук, професор, Національна академія наук України

Тарас Плахтій, незалежний дослідник політичних партій

Денис Андрущенко, Фонд Лідерів

Юрій Гончаренко, віцепрезидент Фонду сприяння демократії.

Ігор Наконечний, незалежний політ./PR консультант.

Сергій Іванов, розбудовник стартапів

Олена Казьміна, кандидат економічних наук, засновниця ТК "Орнамент України"

Вячеслав Пасальський, доцент, ДНУ, Дніпро

Ганна Потапова, експерт та консультант з управління персоналом

Віктор Бондарук, незалежний експерт з місцевого розвитку

Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО

Ольга Гончар, журналістка, громадська діячка, Кривий Ріг

Юрій Венедиктов, економіст, Запоріжжя

Агія Загребельська, співзасновниця «Ліги антитрасту»

Леся Качурова, волонтер, голова ГО “Громадська ініціатива Галичини”



Кількість підписантів продовжує зібльшуватися.





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