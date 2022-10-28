Закликали жителів Київщини підтримувати окупацію та її легітимність: двох екснардепів та псевдопосадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду
Двох колишніх нардепів та так звану посадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду незаконний перетин кордону. Зловмисники на Київщині закликали населення підтримувати окупацію
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовиці "ДНР" за фактом державної зради та незаконного перетину державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що у лютому в супроводі військових РФ підозрювані незаконно перетнули держкордон України та приїхали до тоді окупованого села Катюжанка Вишгородського району, що на Київщині.
Підозрювані поширювали "ідеї російського світу" серед місцевого населення, закликали підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність. Також зловмисники розповідали в ЗМІ антиукраїнську інформацію Росії.
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