Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовиці "ДНР" за фактом державної зради та незаконного перетину державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що у лютому в супроводі військових РФ підозрювані незаконно перетнули держкордон України та приїхали до тоді окупованого села Катюжанка Вишгородського району, що на Київщині.

Підозрювані поширювали "ідеї російського світу" серед місцевого населення, закликали підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність. Також зловмисники розповідали в ЗМІ антиукраїнську інформацію Росії.

Добровільно обійняв посаду "керівника МРЕВ МВС ЛНР" – на Тернопільщині судитимуть жителя Луганщини.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти.

Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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