Про це інформує Служба безпеки України.

Киризлієв тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" і був відомий своєю прокремлівською позицією, яку часто демонстрував серед мешканців села.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ він таємно втік до Росії через інші країни. У перші дні колишній очільник сільської ради телефонував підлеглим і закликав їх не приєднуватися до місцевих загонів Тероборони та не протистояти російським загарбникам.

"Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва", - пише пресслужба.

Також ексголова сільради агітував односельців підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням з провізією та розквартируванням у населеному пункті.

Згодом зловмисник продовжив підривну діяльність у Фейсбук, де виправдовував агресію РФ і називав війну "внутрішнім громадянським конфліктом". Лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії чиновника.

На основі доказів Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва та звільнила його з посади.

Посадовцю повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою.

Позаяк зловмисник ховається в Росії, правоохоронці вживають заходи для притягнення Киризлієва до відповідальності. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.