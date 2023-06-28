Закликав здаватися й утік до РФ: ексголові сільради на Київщині оголосили підозру
СБУ оголосила підозру колишньому голові Чабанівської сільради на Київщині, Олександру Киризлієву, який закликав своїх підлеглих не чинити спротив російським військам
Про це інформує Служба безпеки України.
Киризлієв тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" і був відомий своєю прокремлівською позицією, яку часто демонстрував серед мешканців села.
Напередодні повномасштабного вторгнення РФ він таємно втік до Росії через інші країни. У перші дні колишній очільник сільської ради телефонував підлеглим і закликав їх не приєднуватися до місцевих загонів Тероборони та не протистояти російським загарбникам.
"Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва", - пише пресслужба.
Також ексголова сільради агітував односельців підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням з провізією та розквартируванням у населеному пункті.
Згодом зловмисник продовжив підривну діяльність у Фейсбук, де виправдовував агресію РФ і називав війну "внутрішнім громадянським конфліктом". Лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії чиновника.
На основі доказів Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва та звільнила його з посади.
Посадовцю повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою.
Позаяк зловмисник ховається в Росії, правоохоронці вживають заходи для притягнення Киризлієва до відповідальності. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
- До слова, також нещодавно Служба безпеки викрила ексвійськового, пропагандиста російських інформресурсів "РИА Новости" і "Звезда" Сергія Савчука на виправдовуванні збройної агресії РФ. Він є уродженцем Хмельницького.
- Також СБУ викрила пособницю окупантів, яка закликала до захоплення українських територій і збирала кошти для військових РФ.
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