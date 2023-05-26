Про це він сказав під час трансляції форуму в етері Еспресо.

"Більшовизм законсервував розвиток російської держави на 70 років, тому всі комплекси та проблеми, які вже пережили інші імперські держави, сьогодні переживає Росія. А ми стали сучасниками та жертвами цього. Але нічого нового та особливого у цій історії не відбувається, за винятком одного – це ядерна держава. Це перша ядерна імперія, яка заради повернення своїх територій, готова піти на будь-які кроки. І саме тому ми маємо говорити правду насамперед самі собі. Приблизно наступний контекст ми зараз чуємо від українських та західних політиків чи медіа: Захід надасть відповідної підтримки, Україна звільнить свої території, буде мати сильні позиції на перемовинах і на цьому війна закінчиться перемогою. А я завжди запитую: А що буде, як не буде перемовин? У вас є план Б?" - сказав журналіст.

Віталій Портников зауважив, що такого плану немає, є лише розпливчасті гарантії безпеки.

"Також ми чуємо від Білого дому про заборону нападати на російські території, а речник Ради національної безпеки Джон Кірбі говорив, що достатньо страждань українського народу і не треба переносити це за кордони України. Однак не може український народ вічно страждати за всіх, як Святий Себастьян на хресті, і за російський народ, і за наших західних союзників. Те, що відбувається весь цей час по відношенню до України і за що ми звикли дякувати Заходу – це якась неймовірна політична та інформаційна несправедливість. Нам пропонують самим воювати з ядерною державою, щоб подивитися наскільки нас вистачить і потім вираховувати свої власні дії стосовно до цієї ядерної держави. Я хочу вас переконати, якщо нас не набагато вистачить, почнуться нові війни на пострадянському просторі", - підкреслив Портников.

Публіцист додав, що велика проблема для Заходу – відновлення всіх російських кордонів від Ужгорода до Ашхабада.

"І ця імперська ідея Росії буде будуватися війною, смертями, бомбардуваннями, мільйонами біженців – це все нам ще може доведеться пережити. Тому, про це треба говорити з людьми, а ми створюємо протилежну картину світу. Як тільки ми почнемо говорити правду самим собі, ми наблизимося до закінчення цієї війни, принаймні будемо бачити якийсь кінець, бо зараз ніхто його не бачить. І у цьому є величезна проблема того, що відбувається. Я вважаю, що і ми тут не допрацьовуємо, бо звикли хотіти бути популярними, нести оптимістичну інформацію. До речі, мені кажуть, що я лякаю людей. Але, якщо ми людям не говоримо правду, рано чи пізно наступає той день, коли вони про неї дізнаються. Я завжди закликаю і політиків, і журналістів говорити правду своїм співвітчизникам про можливі варіанти розвитку подій. Краще налякати людей сьогодні, щоб вони не очікували якихось неймовірних перспектив, ніж зустрітися з ситуацією розпачу через те, що очікування не справдилися. З цією кризою ми не будемо знати що робити, бо буде хаос і крах нашої держави. Я абсолютно не хочу до цього дожити", - підсумував журналіст.