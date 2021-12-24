Опитування: 55% українців вважають Зеленського олігархом

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.

Закон про олігархів 11,1% опитаних назвали способом боротьби з політичною опозицією. 20,7% опитаних сказали, що це реальний крок для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні.



Як намагання президента Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами цей закон розцінили 22,9% громадян. А от 32,7% сказали, що це популістський крок.

Серед опитаних 12,6% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Також українцям запропонували оцінити, чи вважають вони ту чи іншу особу олігархом.

З тим, що Ігор Коломойський є олігархом, погодились 94,1%, також 93,7% вважають олігархом Ріната Ахметова і 89,3% - Петра Порошенка.

Про те, що Віктор Пінчук є олігархом, сказали 81,7%, Дмитро Фірташ - 80,4%, Сергій Льовочкін - 63,4%. Юрій Бойко - 60,8%, Вадим Новінський - 58%. Також 55% опитаних вважають, що олігархом є Володимир Зеленський.



Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

