Опитування: 55% українців вважають Зеленського олігархом
В Україні 55% громадян вважає Зеленського олігархом. Закон про деолігархізацію вважають популістським кроком 32,7% українців
Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.
Закон про олігархів 11,1% опитаних назвали способом боротьби з політичною опозицією. 20,7% опитаних сказали, що це реальний крок для подолання корупції та зменшення впливу олігархів в країні.
Як намагання президента Зеленського та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами цей закон розцінили 22,9% громадян. А от 32,7% сказали, що це популістський крок.
Серед опитаних 12,6% сказали, що їм важко відповісти на це питання.
Також українцям запропонували оцінити, чи вважають вони ту чи іншу особу олігархом.
З тим, що Ігор Коломойський є олігархом, погодились 94,1%, також 93,7% вважають олігархом Ріната Ахметова і 89,3% - Петра Порошенка.
Про те, що Віктор Пінчук є олігархом, сказали 81,7%, Дмитро Фірташ - 80,4%, Сергій Льовочкін - 63,4%. Юрій Бойко - 60,8%, Вадим Новінський - 58%. Також 55% опитаних вважають, що олігархом є Володимир Зеленський.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Нагадаємо, Зеленський підписав закон про олігархів 5 листопада 2021 року.
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