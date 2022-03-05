Законна влада Енергодара повернулася до будівлі виконкому, безпечна евакуація поки неможлива, - міський голова
Законна влада Енергодару повернулися до будівлі виконкому, місто патрулюватимуть місцеві мешканці, але безпечно евакуювати жителів поки неможливо
Про це повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"Міська влада знову повернулися до будівлі виконкому. Сподіваємося, так буде й надалі і ми зможемо нормально працювати. На чисельні питання щодо можливості евакуації жінок і дітей. Зараз безпечного зеленого коридору немає!" - сказав він.
Міський голова додав, що уряд з міжнародними організаціями опрацьовують створення гуманітарного коридору.
"Енергодар знаходиться в пріоритеті. Ми обов’язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей", - зазначив Орлов.
Він закликав не використовувати зараз особистий автотранспорт та прибрати його від під’їздів, аби він не заважав швидим і пожежним машинам, сміттєвозу.
Комендантська година у Енергодарі триває з 18:00 до 05:30.
- Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили.
- 4 березня в Енергодарі не було чужинців і обстрілів, а на ЗАЕС радіаційний фон був у нормі, однак мешканців закликали менше перебувати на вулиці.
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