Законна влада Енергодара повернулася до будівлі виконкому, безпечна евакуація поки неможлива, - міський голова

Про це повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов.



"Міська влада знову повернулися до будівлі виконкому. Сподіваємося, так буде й надалі і ми зможемо нормально працювати. На чисельні питання щодо можливості евакуації жінок і дітей. Зараз безпечного зеленого коридору немає!" - сказав він.



Міський голова додав, що уряд з міжнародними організаціями опрацьовують створення гуманітарного коридору.



"Енергодар знаходиться в пріоритеті. Ми обов’язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей", - зазначив Орлов.



Він закликав не використовувати зараз особистий автотранспорт та прибрати його від під’їздів, аби він не заважав швидим і пожежним машинам, сміттєвозу.



Комендантська година у Енергодарі триває з 18:00 до 05:30.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили .

4 березня в Енергодарі не було чужинців і обстрілів, а на ЗАЕС радіаційний фон був у нормі, однак мешканців закликали менше перебувати на вулиці.