Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в США посилили тиск на провідних банкірів країни, щоб ті зайняли більш жорстку позицію щодо ведення бізнесу з Китаєм на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном щодо суверенітету Тайваню та дотримання прав людини у КНР.

21 вересня під час слухань у Комітеті з фінансових послуг Палати представників конгресмен-республіканець Блейн Люткемейєр запитав керівників банків про те, як вони будуть реагувати на гіпотетичний випадок китайського вторгнення на Тайвань.

Законодавці також попросили генеральних директорів засудити порушення прав людини в Китаї, на відміну від попередніх слухань, які, як правило, зосереджувалися на внутрішніх питаннях, таких як житло та захист споживачів.

"Ми будемо дотримуватись вказівок уряду, які десятиліттями були спрямовані на співпрацю з Китаєм. Якщо вони змінять цю позицію, ми її негайно змінимо, як ми це зробили в Росії", - сказав головний виконавчий директор Bank of America (BAC.N) Браян Мойніган.

Гіганти Уолл-стріт, включаючи JPMorgan, Goldman Sachs і Morgan Stanley, протягом останніх років прагнули розширити свій бізнес у Китаї, другій за величиною економіці світу.

20 серпня журналіст Віталій Портников зауважив, що Китаю потрібно, щоб Захід був принижений, а зробити це можна лише повною перемогою Росії над Україною. Росія і Китай з авторитарними режимами є абсолютно логічними союзниками, тому Китай у цій війні не є нейтральним.

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