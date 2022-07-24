Про це повідомляє Newsru.co.il.

У нараді брали участь представники "Сохнуту", міністри інтеграції, фінансів та будівництва та інші високопосадовці.

У ході засідання глава уряду заявив, що закриття в Росії "Сохнуту" буде "негативною подією, яка погано вплине на відносини між країнами". Яїр Лапід також наголосив, що делегація для переговорів з питання "Сохнуту" вилетить до Москви, як тільки Росія дасть згоду на переговори.

Довідка

"Сохнут" займається репатріацією євреїв.

Перед цим стало відомо, що Росія передала до Ізраїлю документ, у якому звинувачує "Сохнут" у вивезенні фахівців. Це й стало підставою для закриття представництва в РФ.

"З проведеної перевірки випливає, що надається перевага репатріації громадян Росії, зайнятих науковою діяльністю та підприємництвом. Їх від'їзд найсерйознішим чином вдаряє по науковому потенціалу та підприємництву в Російській Федерації. Комісія (що проводила перевірку, - ред.) дійшла висновку , що організація має бути ліквідована в юридичному порядку у зв'язку з грубим порушенням російського законодавства", - стверджує російська пропаганда.

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