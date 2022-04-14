"Залежить від того, на що погодяться українці": у Байдена припустили послаблення санкцій проти РФ у разі укладення Кремлем угоди з Україною
США можуть послабити санкції проти Росії, проте таке рішення буде залежати лише від переговорів Києва та Москви
Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
За його словами, поки не вирішено, чи знімуть США санкції з Росії, якщо вона досягне дипломатичної угоди з Україною.
"Багато чого залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато чого залежить від того, на що погодяться українці та європейці", – сказав Салліван.
Також він зазначив, що, якщо санкції щодо Росії все ж послаблять, це відбудеться не "через голови українців".
"Але якби якусь міру послаблення санкцій було вбудовано в якесь надійне дипломатичне рішення на чолі з українцями, це те, що ми з радістю оцінили б", - додав Саліван.
- Нагадаємо, нещодавно США надіслали Україні третину своїх "джавелінів".
- Найближчим часом США передадуть Україні додаткових 500 Javelin, а також 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР.
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