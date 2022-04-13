США передадуть Україні 500 Javelin, 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР, - Пентагон
Сполучені Штати передадуть низку боєприпасів та протитанкову зброю для України
Про це у Twitter із посиланням на дані Пентагону повідомив журналіст Стів Герман.
Так, США передадуть Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 18 гаубиць, 300 безпілотників-камікадзе Switchblade, 500 ракет Javelin та тисячі одиниць іншої протитанкової зброї.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Білий дім дасть $800 млн додаткової допомоги Києву, які підуть на артилерію, бронетранспортери та гелікоптери, щоб допомогти українським силам стримати великий наступ Росії зі Сходу
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