Залежно від божевілля наших сусідів. Данілов розповів про наслідки та реакцію на ймовірне застосування РФ ядерної зброї
Секретар РНБО переконаний, що в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України реакція світу буде "абсолютно радикальною"
Про це Данілов сказав в ефірі програми "Говорить Великий Львів".
"Те, що стосується застосування Росією тактичної зброї по території нашої країни, ми нічого виключати з вами не можемо. Але я ще раз наголошу, що це тактична зброя. Це зброя, яка не може завдати ураження на великій площі. Це зовсім інше використання ядерної зброї. Не так, як це було в Хіросімі або в Нагасакі", - сказав Данілов.
Данілов розповів також, що тактична ядерна зброя "може покривати 10 квадратних кілометрів, 5 кв.км, може 20... Залежно від того, до якого божевілля можуть дійти наші сусіди".
"...Ми маємо готуватися до дійсно будь-якого розвитку подій з урахуванням божевільного сусіда, який є поруч з нами... Чи вдадуться вони до тієї дії, це залежить тільки від тих думок, які є в голові у Путіна. Я можу сказати, що якщо, не дай Боже, хоч одна ядерна тактична зброя буде використана проти нашої країни, відповідь світу буде миттєвою, і вона буде абсолютно радикальною. Я у цьому більше, ніж упевнений", - сказав секретар РНБО.
- 25 вересня радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.
- Того ж дня Президент Володимир Зеленський заявив, що ядерна загроза з боку Російської Федерації може стати реальністю
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