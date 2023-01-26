Новина: Залужний віддав мільйон доларів, які отримав у спадок від американця українського походження, на потреби ЗСУ.

Три думки за мотивами:

1. Валерій Федорович Залужний вчинив не тільки шляхетно, але й дуже розумно. Інвестиція в репутацію як бонус до того, що ти нормальна людина, а не жадібний мудак.

2. Люди, які цю історію намагаються використати, щоб тягти Залужного в політику будь-яким чином (напряму чи як привід), - не дуже нормальні люди. Бо, по-перше, ви самого Залужного питали, чи воно йому треба? А друге — ця історія не про політику, а про те, що війна ще триває. Що люблять забувати політики усіх таборів, коли дуже хочеться хайпу чи погріти руки на вигаданому протистоянні армії та цивільної влади.

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Люди, які цю історію намагаються використати, щоб тягти Залужного в політику будь-яким чином (напряму чи як привід), - не дуже нормальні люди. Бо, по-перше, ви самого Залужного питали, чи воно йому треба?

3. Будь ласочка, не перетворюйте Валерія Федоровича на месію. Ідеальну непогрішну надлюдину, яка завжди вчиняє правильно і ніколи не помиляється. Бо ви потім будете ображатися на нього, що це не так. Залужний крутий саме тому, що він лишається саме нормальною людиною. Дякую йому за це.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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