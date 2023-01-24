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Головна Суспільство Залужний пожертвував мільйон доларів для ЗСУ зі своєї спадщини

Залужний пожертвував мільйон доларів для ЗСУ зі своєї спадщини

24 січня, 2023 вiвторок
23:16
Суспільство Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пожертвував $1 млн на потреби української армії зі своєї власної спадщини

Про це передає The New York Times.

За інформацією видання, Валерій Залужний отримав ці гроші у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

А вже у січні генерал пожертвував всю отриману суму на потреби Збройних Сил України. Пресслужба ЗСУ підтвердила газеті факт пожертви.

  • Раніше німецька компанія "Байєр" пожертвувала 1 300 000 євро через UNITED24 на відновлення та оснащення медичних закладів України.

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ЗСУ
Валерій Залужний
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