Залужний пожертвував мільйон доларів для ЗСУ зі своєї спадщини
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пожертвував $1 млн на потреби української армії зі своєї власної спадщини
Про це передає The New York Times.
За інформацією видання, Валерій Залужний отримав ці гроші у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
А вже у січні генерал пожертвував всю отриману суму на потреби Збройних Сил України. Пресслужба ЗСУ підтвердила газеті факт пожертви.
- Раніше німецька компанія "Байєр" пожертвувала 1 300 000 євро через UNITED24 на відновлення та оснащення медичних закладів України.
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