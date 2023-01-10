Про це інформує в телеграмі пресслужба UNITED24.

Bayer виділив €1,3 млн для українських медзакладів.

Частина з цих коштів, а саме 26 784 628 гривень витратять на капітальний ремонт Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Заклад постраждав внаслідок обстрілу російських окупантів.

Ще 10 458 410 грн піде на закупівлю обладнання для лікування і реабілітації пацієнтів Інституту нейрохірургії імені Ромоданова в Києві.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я також планує придбати реабілітаційні тренажери та велотренажери для поранених.

Довідково. Bayer – це міжнародна компанія, яка працює у сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Відомо, що продукти й послуги спрямовані на покращення якості життя людей.

29 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.

30 листопада 2022 року на офіційній сторінці глобальної ініціативи з підтримки України повідомили, що професійний боксер Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для українських лікарень.

1 грудня 2022 року німецький дизайнер Вільде анонсував різдвяний збір через UNITED24 на генератори для українських лікарень.\

Станом на 5 січня завдяки ініціативі UNITED24 для потреб системи охорони здоров'я України вже залучено понад мільярд гривень.

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