Залужний привітав тих, хто сьогодні святкує Великдень
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав християн західного обряду з Воскресінням Христовим
Про це Залужний написав у facebook.
"Християни західного обряду сьогодні святкують Великдень. Свято, що втілює перемогу життя над смертю, прихід весни на зміну темній зимі. Вітаю українців, які відзначають цей великий день, а також наших партнерів по всьому світу, котрі щодня допомагають нам наближати перемогу і торжество справедливості", - заявив Залужний.
"Нехай свято Христового Воскресіння дарує нам нескореність духу і переможний мир. Щоб якнайшвидше настав той довгоочікуваний день, коли всі родини об’єднаються за спільним столом, вітаючи один одного з Воскресінням Христовим!", - побажав він.
- У неділю, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.
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