Залужний привітав тих, хто сьогодні святкує Великдень

Про це Залужний написав у facebook.

"Християни західного обряду сьогодні святкують Великдень. Свято, що втілює перемогу життя над смертю, прихід весни на зміну темній зимі. Вітаю українців, які відзначають цей великий день, а також наших партнерів по всьому світу, котрі щодня допомагають нам наближати перемогу і торжество справедливості", - заявив Залужний.

"Нехай свято Христового Воскресіння дарує нам нескореність духу і переможний мир. Щоб якнайшвидше настав той довгоочікуваний день, коли всі родини об’єднаються за спільним столом, вітаючи один одного з Воскресінням Христовим!", - побажав він.