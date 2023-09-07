Залужний провів телефонну розмову з французьким колегою генералом Бюркаром
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром
Про це генерал Залужний повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Обговорили обстановку в зоні бойових дій. Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції, – написав Залужний. – Відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів: які відбивають атаки росіян, та які, попри щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед".
Зазначається, що у розмові окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки українських військовослужбовців на території Франції.
"Подякував союзникам за підтримку, домовилися залишатися на зв’язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України", – написав Залужний.
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