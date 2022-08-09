Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європи генералом Крістофером Каволі

Про це Залужний написав у себе в facebook.

"Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні безперервним", - написав він.

20 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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