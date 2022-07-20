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Головна війна з Росією Залужний обговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО Каволі співпрацю на рівні штабів

Залужний обговорив із Верховним головнокомандувачем сил НАТО Каволі співпрацю на рівні штабів

20 липня, 2022 середа
19:21
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі

Про це Залужний повідомив у Теlegram.

"Провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Привітав генерала Каволі з призначенням на цю важливу і відповідальну посаду. Європа переживає складні часи, але саме зараз пишеться її історія. Те, якою вона буде, великою мірою залежить від нашої співпраці", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що обговорив із генералом Каволі співпрацю українських військових із військовими Альянсу.

"Під час розмови ми обговорили низку робочих питань, зокрема, відзначили важливість спільної роботи наших офіцерів на рівні штабів. Наша з генералом Каволі двостороння зацікавленість у постійній комунікації є хорошою основою для інтенсифікації військового співробітництва між Україною та НАТО", - написав Залужний.

  • 18 липня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту завдяки американським ракетним системам HIMARS.
  • 19 липня посол України у США Оксана Маркарова, заявила, що Київ обговорює з Вашингтоном усі спроможності для постачання нових видів озброєння.

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Валерій Залужний
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