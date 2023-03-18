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Головна війна з Росією Залужний та Резніков обговорили зі США ситуацію на фронті й потреби української армії

Залужний та Резніков обговорили зі США ситуацію на фронті й потреби української армії

18 березня, 2023 субота
01:49
війна з Росією Валерій Залужний

Резніков, Залужний та Єрмак обговорили з американськими колегами ситуацію на фронті та потреби української армії, згодом до розмови приєднався Зеленський

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і голова ОПУ Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі і радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, на якій поговорили про ситуацію на фронті та потреби української армії.

"Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці до розмови приєднався Володимир Зеленський. Президент України поділився думками щодо звільнення українських земель.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

Про зустріч також написали в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому за підсумками розмови.

У звіті йдеться, що сторони обговорили "непохитну підтримку США Збройних сил України, які захищають країну від жорстокого вторгнення РФ".

При цьому інформується, що українська сторона надала оновлену інформацію про ситуацію в районах бойових дій та висловила вдячність за продовження допомоги США у сфері безпеки.

Офіційні представники США, зі свого боку, підтвердили непохитну підтримку України, яка бореться за власний суверенітет і територіальну цілісність.

Володимир Зеленський
Олексій Резніков
США
допомога Україні
Валерій Залужний
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