Залужний вперше поспілкувався із наступником Міллі
У п'ятницю, 22 вересня, Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це Залужний написав у своєму телеграм-каналі.
"Розповів про ситуацію на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно. Окремо зупинилися на потребах ЗСУ - важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги", - розповів Головнокомандувач ЗСУ.
Валерій Залужний також особисто подякував генералу Міллі, який цього місяця залишає посаду очільника обʼєднаного комітету начальників штабів США.
"З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі", - наголошує Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний також поспілкувався з наступником Міллі.
"На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини. Разом - до Перемоги!", - пише Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- 19 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхав на позиції і зустрівся з командирами бригад оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія".
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