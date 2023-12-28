Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії

Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії

28 грудня, 2023 четвер
00:26
Новини Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний захистив дисертацію в Одеській юридичній академії та став доктором філософії

Про це повідомляє Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

В інформаційній системі NAQA.Svr йдеться, що генерал Залужний захистив роботу за спеціальністю "Право" і здобув науковий ступінь доктора філософії.

Захист відбувся 16 грудня, місце не вказується з міркувань безпеки.

Тема і анотація дисертації становлять державну таємницю. З огляду на ключові слова, можна зробити висновок, що тема роботи Залужного пов'язана з військовою дисципліною.

Під час широкомасштабної війни в українських виданнях виходили його публікації за темою дисертації.

Роботу над дисертацією Залужний почав у 2020 році в НУ "Одеська юридична академія", президентом якої є відомий політик з середовища "Партії регіонів" та ОПЗЖ, соратник Віктора Януковича Сергій Ківалов.

Хто такий Сергій Ківалов

У 2019 році Сергій Ківалов йшов на позачергові парламентські вибори від "Опозиційного блоку". Та обіцяв прийняття нового законопроєкт "Про російську мову та мову національних меншин". Окрім цього, Ківалов "з метою захисту УПЦ " разом з Митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом підписали меморандум про створення першого в Україні Центру юридичного захисту УПЦ МП.

Сергій Ківалов відомий тим, що під час Президентських виборів 2004-го, бувши головою ЦВК, брав участь у фальсифікаціях. За це отримав прізвисько "підрахуй".

Сергій Ківалов, разом з Андрієм Портновим, був ідеологом судової реформи 2010 року. Експерти відзначали, що судова реформа 2010 року здійснювалася в умовах повного домінування Януковича у політичній системі України, в дуже стислі терміни та кулуарно.

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Читайте також:
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
27 грудня, 2023 середа
Удар РФ по залізничному вокзалу в Херсоні 27 грудня: загинув поліцейський, поранені 4 людини
Євстратій Зоря
Автор Тетяна Яворська
27 грудня, 2023 середа
330 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні українські душі – митрополит Євстратій Зоря
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
01:22
Папа Франциск
"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
00:54
Мая Санду
Путін хоче використати молдаван, як гарматне м'ясо для війни в Україні, - Санду
2023, середа
27 грудня
23:58
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ
23:50
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
23:34
метро
У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко
23:29
фейк
"Німці підтримують екстрадицію українських біженців": росіяни поширюють фейкове опитування
23:06
Керченський міст
У колоніях РФ перебувають 150 політв'язнів з Криму
23:00
Франція
Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів
23:00
Ексклюзив
мобілізація
"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:17
Дмитро Лубінець, омбудсман
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
21:59
Ексклюзив
Денис Шмигаль
Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос
21:43
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
21:29
Вадим Новинський
"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського
21:28
Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:50
штучний інтелект
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
18:17
Ярослав Ракицький
"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну
18:05
OPINION
Борислав Береза
Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
18:00
Іван Вигівський
Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
17:57
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков
17:53
Ілюстративне фото
У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
17:48
Оновлено
гривня тисяча гривень
Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV