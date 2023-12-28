Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії

Про це повідомляє Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

В інформаційній системі NAQA.Svr йдеться, що генерал Залужний захистив роботу за спеціальністю "Право" і здобув науковий ступінь доктора філософії.

Захист відбувся 16 грудня, місце не вказується з міркувань безпеки.

Тема і анотація дисертації становлять державну таємницю. З огляду на ключові слова, можна зробити висновок, що тема роботи Залужного пов'язана з військовою дисципліною.

Під час широкомасштабної війни в українських виданнях виходили його публікації за темою дисертації.

Роботу над дисертацією Залужний почав у 2020 році в НУ "Одеська юридична академія", президентом якої є відомий політик з середовища "Партії регіонів" та ОПЗЖ, соратник Віктора Януковича Сергій Ківалов.

Хто такий Сергій Ківалов

У 2019 році Сергій Ківалов йшов на позачергові парламентські вибори від "Опозиційного блоку". Та обіцяв прийняття нового законопроєкт "Про російську мову та мову національних меншин". Окрім цього, Ківалов "з метою захисту УПЦ " разом з Митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом підписали меморандум про створення першого в Україні Центру юридичного захисту УПЦ МП.

Сергій Ківалов відомий тим, що під час Президентських виборів 2004-го, бувши головою ЦВК, брав участь у фальсифікаціях. За це отримав прізвисько "підрахуй".

Сергій Ківалов, разом з Андрієм Портновим, був ідеологом судової реформи 2010 року. Експерти відзначали, що судова реформа 2010 року здійснювалася в умовах повного домінування Януковича у політичній системі України, в дуже стислі терміни та кулуарно.

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.