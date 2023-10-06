"Залякати суспільство та спонукати до миру": депутат райради Ткачук про мотивацію РФ бити по Харківщині

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Це важко пов'язати з подіями на фронті, бо ці обстріли ніяк не впливають на перебіг на лінії фронту. Я думаю, що тут трошки інші причини. Причини в тому, що потрібно максимально залякати суспільство, максимально підняти градус ненависті і, можливо, спонукання до миру, як це вважають путіністи", - зазначив він.

Ткачук додав, що саме тому армія РФ відмовилася від використання неточних та ненадійних комплексів С-300, якими вони гатили по Слобожанщині, бо частина цих ракет "просто залишалася на Бєлгородщині не долетівши, або впавши".

"Тому вони перейшли до терору дорогими ракетами "Іскандер", доволі точними, швидкими, це балістичні ракети. І тому йде мова про слово "геноцид" у випадку села Гроза. І це все нагнітання, сьогодні ще й Вовчанськ додається, я не думаю, що вони зупиняться - й будуть далі продовжувати, бо військових цілей тут немає близько, а з того, що відбувається зараз в селі Гроза, - це жах", - наголосив він.

Обстріли Харківщини

Нагадаємо, що 5 жовтня російська армія поцілила у кафе у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинули 52 людини. Служба безпеки України шукає навідника. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону повідомив, що в кафе на момент удару був поминальний обід, тому там було так багато людей. Усього в селі проживає трохи більш як 300 людей.

Зранку 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків. Під завалами знайшли мертвого 10-річного хлопчика, а пізніше – його бабусю.

Також у п'ятницю, 6 жовтня російські терористи вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Унаслідок цього постраждали 3 людини.