Замість "Бетмена": у Росії в повторний прокат вийдуть фільми "Брат", "Брат-2" та мультфільми про трьох богатирів
У кінотеатрах Росії у повторний прокат запускають фільми "Брат", "Брат-2" та шість частин франшизи "Три богатиря"
Про це повідомляє "Бюллетень кинопрокатчика".
Так, компанія "Наше кіно" випустить у російський кінотеатральний прокат фільми компанії "СТВ": 24 березня на екрани вийдуть картини "Брат" та "Брат-2", а з 7 квітня у повторному прокаті стартує блокбастер "Салют-7" Кліма Шименко.
Також на екранах покажуть інші фільми компанії: "Жмурки", "Про виродків і людей", "Морфій", "Я також хочу", "Мені не боляче" і "Кочегар".
Крім цього, у прокат знову вийдуть анімаційні проекти студії "Млин": "Альоша Попович і Тугарин-змій", "Добриня Нікітич і змій Горинич", Ілля Муромець і Соловей-розбійник", шість частин франшизи "Три богатиря", а ще "Іван Княженко та Сірий вовк".
- Нагадаємо, 28 лютого сервіс Megogo видалив усі російські фільми та попросив користувачів повідомляти у разі виявлення російського контенту.
- Кіностудія Warner Bros., яка раніше планувала показати нового "Бетмена" в Росії, змінила рішення невдовзі після повідомлення Disney і також заявила про паузу в показах премʼєр у РФ.
- 1 березня Walt Disney зупинив показ своїх фільмів у кінотеатрах РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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