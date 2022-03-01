Walt Disney призупиняє показ своїх фільмів у кінотеатрах РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну
28 лютого компанія Disney оголосила про призупинення показу власних стрічок у російських кінотеатрах через повномасштабний напад РФ на Україну
Про це йдеться в заяві компанії.
Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо показ у кінотеатрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar", - зазначили в Disney.
У компанії додали, що майбутні бізнес-рішення ухвалюватимуть на основі того, як розвиватиметься ситуація.
"Тим часом, враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу", - зауважили в Disney.
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