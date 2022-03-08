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Замість суконь - флісовий одяг і бронежилети. Компанія українського дизайнера ANDRE TAN шиє речі для потреб ЗСУ

8 березня, 2022 вiвторок
13:47
війна з Росією

Український дизайнер Андре Тан почав шити бронежилети, одяг та спальники для потреб української армії

Про це Андре Тан написав у Instagram та поділився світлинами з майстерні.

"Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу", - підписав фото дизайнер.

Тан додав, що пишається своєю командою, яка під обстрілами шиє необхідні речі.

"Ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це! Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою!"

Також Тан розповів, що станом на 8 березня у майстерні було відшито понад 1000 флісових кофт і понад 1000 флісових штанів, більше 2000 одиниць спідньої білизни та більше 1000 теплих жилетів, а також 500 спальних мішків.

Дизайнер додав, що виробництву бракує флісу і попросив допомогти знайти тканину та закликав долучитись до збору грошей для закупівлі необхідних матеріалів.
 


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