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Заморозки ночами та потепління вдень: прогноз погоди на 11 жовтня від Наталки Діденко

10 жовтня, 2023 вiвторок
14:16
Суспільство заморозки

Найближчої ночі Україна буде переважно ясною з заморозками, але вже завтра вдень очікується потепління

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами, 11 жовтня опади малоймовірні - антициклон. Температура повітря підвищиться на заході та південному заході України, зокрема Одещині, до +12...+18 °C. У більшості областей вдень очікується +10...+15 °C.

У середу вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним.

Свіжіше прогнозується на сході

Лише в східній частині України завтра ще буде холодна погода. Стовпчики термометрів уночі коливатимуться на рівні +1…-1 °C, а вдень +7...+11 °C.

Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці буде прохолодно

У Києві найближчої ночі - холодно, заморозки. Але завтра вдень потепліє до +14 °C і найближчим часом заморозки залишать територію нашої країни. Денна температура впродовж тижня наростатиме. Можливо до +20 °C і навіть вище.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: Наталка Діденко

Укргідрометцентр попереджає про заморозки. Окрім Закарпаття та узбережжя морів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 °С - помаранчевий рівень небезпечності, а у столиці заморозки 0...-2 °С - жовтий рівень небезпечності

Погода на тиждень

У четвер майже без опадів, лише на півночі та північному заході в обідню пору може пройти слабкий дощ. Температура підніметься на +4...+8 °С. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

У четвер, 12 жовтня, в Україні моментами шквали 15-20 м/с. У п’ятницю у Карпатах, на півдні та сході можливий слабкий дощ, на решті території опади не очікуються. Нічна температура буде +8...+13 °С, на півночі +5...+10 °С, денна температура становитиме +12...+18 °С, на півдні та в центральних областях +16...+22 °С.

  • У понеділок, 9 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 6 градусів морозу. На вершині ясно та вітряно.

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