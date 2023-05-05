Заморозки, рвучкий вітер, місцями дощі: прогноз погоди на найближчі вихідні від Наталки Діденко
6 та 7 травня в Україні прогнозують заморозки, у деяких регіонах вітер посилиться до штормових поривів, опади можливі в Приазов'ї та в західних областях
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Заморозки найближчими вихідними - знову в Україні.
У ніч на суботу та на неділю заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України, швидше за все Вінниччина, Черкащина, Кропивницький і райони.
Протягом дня в суботу температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті - до +15...+19 °C, місцями до +19...+22 °C.
У більшості наших областей градуси будуть стриманішими +11...+16 °C.
Вітер очікується з північного сходу, сходу, помірний, не дуже комфортний, бо рвучкий, можливо навіть й до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.
Більша частина України вихідними потрапить у суху погоду, антициклон Tina. Лише невеликі дощі в суботу можливі в Приазов'ї, і в суботу, і в неділю - місцями в західних областях.
У неділю, 7 травня, істотно похолоднішає на заході України, окрім Закарпаття, вдень лише +8...+12 °C.
У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків, вдень +11...+13 °C. Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, навіть сонячно, хіба що вранці у неділю збільшиться хмарність.
Раніше фахівчиня розповіла, що в ніч на неділю на півночі України є ймовірність заморозків.
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