Запаси газу в підземних сховищах досягли 18,5 млрд куб.м, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Запаси газу у підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд куб.м. Для порівняння, у 2020 році запаси газу на середину жовтня були 17,1 млрд куб.м, у 2017 - 16,8 млрд куб.м", - сказав Шмигаль.



Прем'єр додав, що наразі в Україні йде планомірна підготовка до збільшення запасів.



"Так само, як і минулого року, ми спокійно пройдемо цей період і Україна буде з теплом", - підкреслив Шмигаль.



Загалом, за його словами, технічна готовність регіонів України до опалювального сезону складає 90%.

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