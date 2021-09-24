Запаси газу в підземних сховищах досягли 18,5 млрд куб.м, - Шмигаль
Станом на кінець вересня запаси газу в підземних сховищах перевищили 18,5 млрд куб.м
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Запаси газу у підземних газосховищах України перевищили 18,5 млрд куб.м. Для порівняння, у 2020 році запаси газу на середину жовтня були 17,1 млрд куб.м, у 2017 - 16,8 млрд куб.м", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що наразі в Україні йде планомірна підготовка до збільшення запасів.
"Так само, як і минулого року, ми спокійно пройдемо цей період і Україна буде з теплом", - підкреслив Шмигаль.
Загалом, за його словами, технічна готовність регіонів України до опалювального сезону складає 90%.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31.03Продаж 31.43
- Актуальне
- Важливе