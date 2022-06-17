Заперечувала війну РФ проти України й називала вбивства в Бучі постановкою: на Житомирщині судитимуть учительку

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Слідство встановило, що вчителька української мови однієї зі шкіл Житомира під час засідання методоб’єднання вчителів-мовників переконувала колег, що в Україні не війна, а "військова спецоперація" збройних сил РФ, які надають допомогу "братському" українському народові", - зазначили в ОГПУ.

За словами обвинуваченої, українські медіа дезінформують людей про наслідки російської окупації у містах і селах. Зокрема, вона називала масові розстріли окупантами мешканців Бучі постановкою.

Її судитимуть за публічне заперечення війни проти України, встановлення й утвердження тимчасової окупації частини території країни та закликів до підтримки росіян (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

17 червня на Сумщині СБУ затримала агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ.

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