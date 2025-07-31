Росіяни ведуть літній наступ після ротації та перекидання на фронт укомплектованих полків, - військовий

Про це в етері Громадського радіо розповів начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади старший лейтенант Дмитро Пелих.

Ознаки літнього наступу ми бачимо по всій лінії бойового зіткнення, зокрема й у Запорізькій області — в районі Кам’янського, Оріхова, Роботиного. Ворог для цього здійснив певну ротацію своїх підрозділів, які стояли на цих напрямках і фактично стерлися до небоєздатності", — розповів військовослужбовець.

За його словами, на кожну ділянку зайшли кілька полків.

"Це один-два полки, які, станом на два-три тижні тому, були укомплектовані на 90%", — додав він.

За словами Дмитра Пелиха, росіяни щодня відправляють на українські позиції малі штурмові групи. Також пробували залучати механізовану техніку.

Підтягують танки, БМП, а також використовують звичний для них транспорт — багі та мотоцикли», — каже військовий.

Він уточнив, що механізовані штурми загарбники пробують здійснювати тоді, коли малі штурмові групи не дають успішного для них результату. Окупанти розраховують, що якщо українські захисники побачать такі сили, то відступатимуть.

"Але хлопці тримаються, працюють. І безпосередньо в нашій зоні відповідальності наступ на Малу Токмачку, з метою охоплення Оріхова, закінчився фіаско", — розповів Дмитро Пелих.

Військовий додав, що за дві години відбиття штурму українські воїни знищили 38 загарбників, ще трьох поранено. Також знищили транспорт окупантів.

Військовий додав, що за дві години відбиття штурму українські воїни знищили 38 загарбників, ще трьох поранено. Також знищили транспорт окупантів.

Він також заявив, що окупанти мають «тактичні успіхи» біля Кам’янського. За словами Дмитра Пелиха, якщо Кам’янське окупують, то в росіян буде більше можливостей тероризувати Запоріжжя за допомогою артилерії.