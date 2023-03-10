Запорізькі колаборанти поскаржирились Путіну на нестачу педагогів. На окуповані території відправлять російських вчителів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Колаборант Євгеній Балицький поскаржився президенту РФ Володимиру Путіну, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області немає вчителів.

Головний російський терорист пообіцяв направити на Запоріжжя російських педагогів. Вчителям-пропагандистам створять "особливі умови". Йдеться про збільшену зарплату і статус учасника бойових дій, їх розселяють у захоплені помешкання українців, які виїхали через окупацію.

"Ця ситуація добре ілюструє ступінь підтримки окупації місцевим населенням, адже навіть попри закриття шкіл через виїзд більшості батьків в регіоні немає вчителів, бо останні відмовляються від співпраці з ворогом. Зауважимо, що звезені педагоги на ТОТ мають пропагандистську функцію й займаються русифікацією українців. Саме ці гастролери нав’язують дітям світогляд Кремля та його бачення історії. Відтак, ці вчителі є воєнними злочинцями й понесуть відповідальність після звільнення регіону", - пише Центр.